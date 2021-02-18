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Stratejist Yusuf Alabarda, Gara operasyona karşı yapılan kara propagandayı çökertti ve HDP'yi uyardı

Stratejist Yusuf Alabarda, Gara operasyona karşı yapılan kara propagandayı çökertti ve HDP'yi uyardı
18.02.2021 01:35
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Stratejist Yusuf Alabarda, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Gara harekatının önemini anlattı. Alabarda, Türkiye’nin bu zorlu mücadeleyi Batılı istihbarat örgütlerine karşı verdiğini vurguladı ve bombardıman ile şehit vermemizin mümkün olmadığına dikkat çekti. Gazi Meclis içerisinde oturmayı asla hak etmeyenlere seslenen Alabarda, “Buradan ikaz ediyorum! Bu vakitten sonra meşruiyetini Türk milletinin vermiş olduğu oylarda değil de PKK’nın postalını Gara’da yalayanlar eğer burada meşruiyet aramaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyet’nin kahhar olan yüzüyle karşılaşma ihtimalleri çoktur” dedi. Ayrıca Yusuf Alabarda, operasyon ve sonrası yaşananları etraflıca anlattı.


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