STM’nin KarguFPV’si zırh delici başlıkla ilk mühimmatlı testte zırhlı aracı tam isabetle vurdu

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen milli kamikaze FPV dron KarguFPV, zırh delici harp başlığıyla gerçekleştirilen ilk mühimmatlı patlatma testinde hedefini tam isabetle vurdu.

Anti-personel harp başlığıyla sahaya sürülen sistem, bu kez zırhlı araçlara karşı test edildi. Gerçekleştirilen denemede KarguFPV, belirlenen zırhlı aracı ilk denemede vurdu ve hedefin zırhını başarıyla deldi.

Yapay zekâ ve otonom kabiliyet bir arada

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, testin ardından yaptığı açıklamada, kısa sürede sahaya kazandırılan sistemlerin Türkiye'nin savunma teknolojilerinde geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

Güleryüz, "Bu doğrultuda, otonomi, görüntü işleme ve yapay zekâ kabiliyetlerimizi FPV sistemleriyle birleştirerek geleceğin muharebe ortamına yön verecek teknolojiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk zırh delici FPV mühimmat testi

Güleryüz, KarguFPV'nin farklı faydalı yüklerle donatıldığını belirterek, "Zırh delici harp başlığını kullanmaya başladık. Böylece Türkiye'de ilk kez yerli zırh delici mühimmat başlıklı FPV'yi başarıyla test etmiş olduk" dedi.