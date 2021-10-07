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Sputnik yöneticisi Simonyan haddini aştı: Kars ve Ağrı Rusya'ya geri dönsün!

Sputnik yöneticisi Simonyan haddini aştı: Kars ve Ağrı Rusya'ya geri dönsün!
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Sputnik ve Russia Today'in (RT) Ermeni kökenli Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan canlı yayında haddini aşarak Türkiye'yi tehdit etti. Simonyan'ın Kars ve Ağrı ile ilgili skandal açıklamalarına sosyal medyada tepkiler peş peşe gelirken bir dönem Moskova Devlet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi de olan tarihçi ve akademisyen Mehmet Perinçek, "Yüreği yetiyorsa, bu sözlerini Sputnik_TR'de Türkçe altyazılı yayınlasın." dedi.

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Rusya Federasyonu'nda yayımlanan bir televizyon programında, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditkar sözler damga vurdu. "Vladimir Soloviyev ile Pazar Akşamı" adlı programda konuşan Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum…" sözlerini sarf etti.

SIMONYAN HADDİNİ AŞTI
Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni, Ermeni kökenli Margarita Simonyan, 3 Ekim 2021 tarihinde Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalı canlı yayınında küstah açıklamalarda bulundu.

"KARS VE AĞRI DAĞI'NIN RUSYA'YA GERİ DÖNMESİNİ İSTİYORUM"
Simonyan, Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamalarda bulunarak, Rusya'nın emperyal amaçlarını gözler önüne serdi. Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istediğini belirten Simonyan, "Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti…

Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim (!). Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de… O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür…" dedi.


YÜREĞİN YETİYORSA SPUTNİK TR YAYINLASIN
Bir dönem Moskova Devlet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi de olan tarihçi ve akademisyen Mehmet Perinçek ise Simonyan'ın tartışma yaratan ifadelerine sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Perinçek, "Simonyan yüreği yetiyorsa, bu sözlerini Sputnik_TR'de Türkçe altyazılı yayınlasın. Ayrıca bu, sadece TR'ye değil, RF'ye de karşı..." ifadelerini kullandı.

KARS'IN RUS İŞGALİNDEN KURTULUŞU
43 yıl Rus işgalinde kalan Kars, Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın emrindeki kuvvetlerin 28 Ekim 1920'de harekete geçmesi ve 9'uncu Kafkas Tümeni'nin şehre girmesiyle, 30 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarıldı. Kâzım Karabekir Paşa, Doğu Cephesi Komutanı olarak Kars'ı kesin olarak Türk anavatanına yeniden kazandırdı.


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