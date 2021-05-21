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Sprey Aşı'da son durum ne? Bakan Varank açıkladı! İntranazal yerli aşı onayda

Sprey Aşı'da son durum ne? Bakan Varank açıkladı! İntranazal yerli aşı onayda
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Yerli nazal aşı geliştirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Sprey halinde buruna uygulanan Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşısının bu yıl içinde kullanıma sunulması için çalışmalar hızlandı. Bakan Varank İntranazal aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda onay aşamasında olduğunu açıkladı. Aşı geliştirme çalışmalarının en önemli ayaklarından birinin insan denemeleri olduğunu kaydeden Varank, aşı çalışmalarında Faz 2 aşamasında 500, Faz 3 aşamasında ise 10 bin gönüllü insana ihtiyaç olduğunu söyledi.


Yerli nazal aşı geliştirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Sprey halinde buruna uygulanan Türkiye'nin ilk intranazal yerli aşısının bu yıl içinde kullanıma sunulması için çalışmalar hızlandı. ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin katkılarıyla hazırlanan sprey aşının klinik çalışmaları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onay süreci devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hürriyet'e, intranazal aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda onay aşamasında olduğunu açıkladı. Aşı geliştirme çalışmalarının en önemli ayaklarından birinin insan denemeleri olduğunu kaydeden Varank, aşı çalışmalarında Faz 2 aşamasında 500, Faz 3 aşamasında ise 10 bin gönüllü insana ihtiyaç olduğunu söyledi. Varank, "Şu anda yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Yerli aşı sonuçlarını uluslararası yayın haline getirip yayınlayacağız. Sonuçları şeffaf olarak ilan ediyoruz. Bütün çalışmalarımız Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) listesinde bulunuyor. Ayrıca Clinical Trials diye bir uluslararası site var. Burada tüm dünyadaki klinik çalışmalar kayıt altına alınıyor. Çalışmalarımız orada da kayıtlı" dedi.

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