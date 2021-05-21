Sprey Aşı'da son durum ne? Bakan Varank açıkladı! İntranazal yerli aşı onayda

Yerli nazal aşı geliştirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Sprey halinde buruna uygulanan Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşısının bu yıl içinde kullanıma sunulması için çalışmalar hızlandı. Bakan Varank İntranazal aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda onay aşamasında olduğunu açıkladı. Aşı geliştirme çalışmalarının en önemli ayaklarından birinin insan denemeleri olduğunu kaydeden Varank, aşı çalışmalarında Faz 2 aşamasında 500, Faz 3 aşamasında ise 10 bin gönüllü insana ihtiyaç olduğunu söyledi.