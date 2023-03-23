6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından önceliğinin deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması olduğunu ifade eden ve devletin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesine gidiyor.

11 İLDE EŞ ZAMANLI TEMELLER ATILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi.



SAAT BELLİ OLDU

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenleri bir yılda sıcak yuvalarına kavuşturacaklarını, bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temellerin saat 16.00'da atılacağını belirtti.

"Söz, yeniden yükselecek Anadolu. Söz, yeniden baharlar gelecek topraklarına. Söz, yine huzur, mutluluk dolacak yuvalarına." diyen Kurum, depremlerden 46 gün sonra 46 bin 500 konutun yapım sürecini başlattıklarını bildirdi.

Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve milletimizin dualarıyla 7 bin 353'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere, 11 şehrimizde ilk etapta toplam 17 bin 902 konutumuzun ilk temellerini atıyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İLK İFTAR DEPREMZEDELERLE

Erdoğan, ramazan ayının ilk gününde iftarını Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte açacak. Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta katılacağı iftar programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer alacağı kaydedildi. Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geçmesi beklenen Başkan Erdoğan'ın, 11 ildeki çadır ve konteyner kentlerde depremzede ile birlikte iftar programlarına katılacağı belirtildi.



Başkan Erdoğan, depremzedelerin kendilerini asla yalnız hissetmemeleri için ramazan ayı boyunca AK Parti teşkilatlarının sahada olması talimatı vermişti. Erdoğan'ın yapacağı ziyaretle ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin timsali ramazan-ı şerifin ilk orucunu Kahramanmaraş'ta açıyor. 23.03.2023 Perşembe günü Kahramanmaraş'ta olacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız, iftarda vatandaşlarımızla bir araya gelecektir" denildi.

DEPREM BÖLGESİNDE YENİDEN İNŞA SEFERBERLİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi. Burada afet konutlarının yapıldığı TOKİ şantiyesinde incelemede bulundu. Bakan Kurum'a Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kurum müdürleri eşlik etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Nurdağı TOKİ şantiye alanındaki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Burada açıklama yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek, "Depremden sadece 46 gün sonra bir taraftan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken, diğer taraftan geçici barınma alanlarının inşasını yürütüyoruz. Diğer taraftan kalıcı konutların yapımı için bilim insanlarımız ve vatandaşlarımızla, depremin ilk anından ile el ele, gönül gönüle duruşu sergilemeye devam ediyoruz. Milletimize söz verdik ve bu sözü tutma adına gece-gündüz çalışıyoruz. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz. Devletimiz, güçlüdür. Daha önceki afetlerde olduğu gibi ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz. Sözlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız bize dua ediyor, teşekkür ediyor. Onlarla birlikte bu konutların sürecini bitirmiş olacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen Deprem sonrasında çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. Konut ihtiyaçlarının karşılanması için alanlar belirlenip etütler tamamladı ve temel atma aşamasına geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcı konutlar için temel atma törenine bugün katılacağını duyurdu.

"TEMELLERİ ATIYORUZ"

Bakan Kurum, dün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 46 bin 327 konutun sözleşmesini yaptık. Sahada fiilen çalışmalara başlamış olduk. Yarın itibariyla depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 17.902 konutumuzun temelini 11 ilde eş zamanlı olarak atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN İLLERİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK TEMELLERİMİZİ ATACAĞIZ"

Bakan Kurum devamında, "Kahramanmaraş'ta depremin merkez üssü olan hem Pazarcık'ımızda, hem Dulkadiroğlu'nda, hem Elbistan'da, hem Afşin'de bütün illerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız ve yarın itibariyla de 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız." ifadelerini kullandı.