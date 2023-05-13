Sözleşmeli er ve erbaşa istihdam! Beklenen düzenleme hayata geçti

Sözleşmeli er ve erbaşların kamuda atanmasına yönelik detaylar belli oldu. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 yıl çalışan sözleşmeli er ve erbaşlar kamuya geçecek.



NELER GEREKİYOR?

Yönetmeliğe göre, sözleşmeli erbaş ve erlerden kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere başvuranların, 7 hizmet yılını doldurma ve nitelik belgesi olumlu olma şartlarını taşımaları zorunlu olacak. Bu kapsamda başvuru süresi 7'nci hizmet yılının dolacağı tarihten 3 ay önce başlayacak. Başvuru, süresi içerisinde yazılı olarak bağlı olunan ilk amire yapılacak.



Başvuranlar eğitim durumlarına göre memur, sözleşmeli personel ya da sürekli işçi kadrolarına atanacak. Ataması yapılan personel göreve başladığı tarihten itibaren atandığı kadro veya pozisyonun mali ve diğer haklarından faydalandırılacak. Bu kapsamda memur kadrosuna atananların sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen hizmet süreleri; öğrenim durumlarına göre başlangıç derece ve kademelerine her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yılda bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile emeklilik hesabına esas sürenin tespitinde değerlendirilecek.





11 İLDEKİ KAMU PERSONELİNE EK ÖDEME

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek. Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibariyle yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor. Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi. Düzenlemeden Devlet Memurları Kanunu, TSK personeli, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personelle birlikte bütün kamu çalışanları yararlanacak. Bu kapsamdaki personele 2 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek.

Hazal ATEŞ





TURKUVAZ MEDYA'YA GENÇ İSTİHDAM ÖDÜLÜ

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü sağlıktan giyime, medyadan eğitime birçok alanda düzenledikleri anketler sonucu 42 farklı alanda kişilere ve şirketlere ödül verdi. Turkuvaz Medya, 'Mavi Elma' ödül töreninde 'Yılın en çok genç istihdamı sağlayan işveren şirketi' ödülüne layık görüldü. Ödülü, Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Emir Otluoğlu'nun elinden aldı. Çil, "Her yıl bin 500'ün üzerinde genç yeteneğe istihdam olanağı sağlıyor, kariyer yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz. İstanbul Üniversitesi ile sayısız genç yetenek projesine imza attık. Bizi böylesine anlamlı bir ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürümüzü gençlere istihdam olanağı sağlayan, gençlerin en büyük destekçisi Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serhat Albayrak'a sunuyoruz" dedi.

EHLİYETLERE 125 CC AYARI

125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 125 cc'nin altındaki motosikletlerle ilgili ehliyet düzenlemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini anlatarak, şu bilgileri verdi: "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar. Motosikletle alakalı ek bir dersle bunu sağlayabilecekler. Onun için ayrı bir motor ehliyeti almaya da gerek kalmamış olacak."





HABERİ KUŞLAR GETİRDİ!

Twitter CEO'su Elon Musk, şirket için yeni bir CEO'yu işe aldığını, 6 hafta içinde işe başlayacağını açıkladı. Şirketteki yeni görevine değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan olacağını, ürün ve hizmetleri denetleyeceğini belirtti. Yeni CEO'nun NBC Universal'dan Linda Yaccarino olabileceği, bu iş için yıllık 70 milyon euro alacağı konuşuluyor.





KISA KOLONA İZİN YOK

Kentsel dönüşüm seferberliği ile yapı stoku yenilenmeye çalışılırken; yapılardaki sağlamlığı artırarak, can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik ilave tedbirler içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimizi güncelledik" dedi. Yönetmeliğe göre, kısa kolon oluşturulmayacak, asma kat yapılamayacak, zemin artı 4 kat ve üzeri yapılarda kapalı çıkma olmayacak. Birbirleriyle bitişik olan yapıların çekiç etkisi oluşturmasına karşı deprem derz boşluğu kadar mesafe zorunlu bulunacak.



4 SORUDA YENİ DÖNEM

Hangi binaları kapsıyor?

Konut binalarında 5 kat ve üzeri binalar için çıkma yapılamayacak.



Hak kaybı olur mu?

Çıkma yapılamaması nedeniyle emsal kaybı olması halinde bina oturum alanının; arka bahçeye 1 metre ve ön bahçeye de 1 metre taşmasına izin verilecek.



Bina cephelerindeki açık çıkma uygulamasında bir kısıtlama olacak mı?

Bina cephelerinde açık çıkma uygulamasında bir kısıtlama getirilmiyor.



Uygulama ne zaman başlayacak?

1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Mevcut ruhsat başvuruları ve yapım ihale numarası alınan işler düzenlemeden etkilenmiyor.





KRAL DAİRESİ!

İngiltere'nin yeni kralı Charles'a komşu olmak isteyenlerin en az 1 milyon sterlini gözden çıkarması gerekiyor. Kraliçe II. Elizabeth'in en sevdiği hafta sonu evi olan Windsor Sarayı'nın bulunduğu bölgede satılık ev fiyatlarının 1.15 ile 1.45 milyon sterlin arasında değiştiği belirtildi. Başkente, Heathrow Havalimanı'na, Thames Nehri'ne de yakınlığıyla cezbeden bu bölge, Eton Koleji ve pek çok okula yakınlığı nedeniyle de öne çıkıyor.