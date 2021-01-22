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Sözcü yazarı Özlem Gürses'in "askeri vesayet" özlemi kabardı! Canlı yayında skandal sözler

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CHP yanlısı haberleriyle tanınan Sözcü yazarı Özlem Gürses, katıldığı bir TV programında cuntacı duygularının kabarmasıyla skandal ifadeler kullandı. Askeri vesayetin Türkiye'de demokrasi ve Cumhuriyet'in supabı olduğunu savunan Gürses, başörtüsü düşmanlarının argümanlarına da çanak tuttu.


Sözcü yazarı Özlem Gürses, katıldığı bir TV programında cuntacı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gürses, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denen şey neymiş? Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet'in supabıymış. Yargıda da öyle" sözlerini sarf etti.



BAŞÖRTÜSÜ NEFRETİNE ÇANAK TUTTU
CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü hakkında "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" şeklindeki sözlerini de savunan Gürses, "Bu demokrasinin gereği. Bir adam başörtülü hakimin karşısına çıktığımda endişe duyuyorum diyebilir" dedi.



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