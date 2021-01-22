Sözcü yazarı Özlem Gürses'in "askeri vesayet" özlemi kabardı! Canlı yayında skandal sözler

CHP yanlısı haberleriyle tanınan Sözcü yazarı Özlem Gürses, katıldığı bir TV programında cuntacı duygularının kabarmasıyla skandal ifadeler kullandı. Askeri vesayetin Türkiye'de demokrasi ve Cumhuriyet'in supabı olduğunu savunan Gürses, başörtüsü düşmanlarının argümanlarına da çanak tuttu.