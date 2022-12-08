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Sözcü, Kılıçdaroğlu'ndan yana pozisyon aldı: "Adaylığını ilan etti, geri dönme lüksü yok"

Sözcü, Kılıçdaroğlu'ndan yana pozisyon aldı: "Adaylığını ilan etti, geri dönme lüksü yok"
08.12.2022 13:00

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Millet İttifakı'nda adaylık kaosu sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanarak ilan ettiği adaylığının etkileri sürerken İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini işaret ediyor. Bir yandan da CHP medyası ufaktan ufağa pozisyonunu almaya başladı. Ekrem İmamoğlu'na uyguladığı ambaro ile gündeme gelen Sözcü Gazetesi'nin yazarlarından olan Aytunç Erkin, "3 Aralık’ta Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu’nun geri dönme gibi bir durumu yok ve öyle de bir lüksü de yok" dedi. Öte yandan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun sır bir görüşme gerçekleştirdiği kulislerde konuşuluyor.

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