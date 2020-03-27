Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Korona var diye asansörde... 27.03.2020 15:13

İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin, koronovirüs korkusuyla ellerini yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti.