Sosyal medya platformu Twitter Türkiye’ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, sosyal medya platformu Twitter'ın Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı.

İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter'ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici.

Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz.



Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor. Süreci hatırlayacak olursak; VK hiçbir yaptırıma maruz kalmadan Ülkemize direkt temsilci ataması yapan ilk platform olmuştu.



YouTube, TikTok ve Facebook'un da aralarında bulunduğu ağlar uygulanan idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiler. Temsilci bildirmeyen; Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021'de Reklam Yasağı Kararı uygulanmıştı.