Sosyal medya mı bizi biz mi sosyal medyayı yönlendiriyoruz? Sosyal medya kullanıcılarını hangi tehlikeler bekliyor?

WhatsApp’ın kullanıcılarına zorunlu olarak kıldığı sözleşme Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Kullanıcıların gizli bilgilerini Facebook ve anlaşmalı şirketlerle paylaşacağını alenen gözler önüne seren WhatsApp söz konusu sözleşmenin 8 Şubat’a kadar onaylanması gerektiğini açıkladı. 8 Şubat’a kadar sözleşmeyi onaylamayan kullanıcılar bir daha WhatsApp’ı kullanamayacaklar. Türkiye’deki WhatsApp kullanıcıları başka yazışma programlarına geçmeye başladı. Peki hayatımızın büyük bir bölümünde yer alan sosyal medya mı bizi biz mi sosyal medyayı yönlendiriyoruz? Ardımızda bıraktığımız dijital ayak izleri ne anlama geliyor? Sosyal medya kullanıcılarını hangi tehlikeler bekliyor? İşte detaylar…

Neredeyse tüm dünyada internet kullanımı etkin. Sosyal medya ağlarında her birimizin izleri mevcut. Peki ama biz mi sosyal medyayı, yoksa sosyal medya mı bizi yönlendiriyor? Ardımızda bıraktığımız dijital ayak izleri ne anlama geliyor? Bizi hangi tehlikeler bekliyor? Sosyal ağların hikayesi analiz haberimizde...

Whatsapp gizlilik sözleşmesi detayları belli olduktan sonra uzmanlar tehlikenin boyutunu vurguluyor. Söz konusu sözleşmeyle kişinin hayati verilerini kullanabilir ve kişi açık hedefe düşebilir. Ses kayıtlarıysa Whatsap'ın yeni sözleşmesinin tehlikesini gözler önüne seriyor. Vatandaşların Whatsapp'a karşı yapması gerekenleri uzmanı açıkladı.

Konu sadece Whatsapp ile sınırlı da değil. Şirketlerin çatı kuruluşu Facebook olduğu için Instagram da aynı şartların olduğu belirtildi.

Ayrıca bir WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi.

ZORBALIĞA DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

WhatsApp, insanların gizliliğini korumaya önem verdiklerini ve gizlilik politikalarını kullanıcıları ile paylaştıklarını belirterek, uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerektiğini ifade etti.

WhatsApp, güncellenen "Gizlilik İlkesi" ile ilgili yoğun eleştiriler yapılması üzerine yeni bir açıklama yaptı.

WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz. WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez."

"GÜNCEL HİZMET KOŞULLARINI ONAYLAYARAK KULLANIMLARINA DEVAM ETMELERİ MÜMKÜN OLACAKTIR"

Türkiye'deki kullanıcıların gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerektiği vurgulandı.

WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların güncel hizmet koşullarını onaylayarak kullanımlarına devam etmelerinin mümkün olacağı aktarılan açıklamada, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen Avrupa Birliği ülkelerine farklı Gizlilik İlkesi uygulanmasına ilişkin değerlendirmeye yer verilmedi.

KVKK DA WHATSAPP BAŞLIĞIYLA TOPLANIYOR

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının yarınki toplantıda ele alınacağını duyurdu.

KVKK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, WhatsApp Inc. tarafından, WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyenlerin kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği hatırlatıldı.

WhatsApp'ın, rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi: "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15'inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12 Ocak 2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

SON BİR YILDA DOLANDIRICILARIN EKMEK KAPISI OLDU

Öte yandan son bir yılda sermaye piyasalarına hızla artan ilgi, manipülatörlerin iştahını kabartırken, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, piyasa dolandırıcılarının bireysel yatırımcıları tuzaklarına çektikleri avlanma alanına dönüştü.

Gelişen teknolojiyle birlikte sermaye piyasalarında işlem yapmanın kolaylaşması , halka arzlarda sağlanan yüksek getiriler, faizlerin düşük seyri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evden çalışanların sayısındaki artışla geçen yıl yaklaşık 800 bin kişi borsayla tanıştı.

Pay piyasalarına artan rekor ilgi, borsa manipülatörlerinin de iştahını kabarttı. Piyasa dolandırıcıları, sosyal medya ya da çeşitli mesajlaşma uygulamalarında kurdukları gruplarla bireysel yatırımcıları tuzaklarına çekmeye çalışırken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve profesyoneller, birbiri ardına verdikleri mesajlar ile yatırımcıları bu tuzaklara karşı uyarmaya devam ediyor.

SPK, 2020'de sosyal medya ve dijital platformları radarına alarak piyasa dolandırıcıları ile yoğun bir şekilde mücadele etse de "kısa sürede zengin olma hayali" satan piyasa dolandırıcıları, sosyal medyada peş peşe açtıkları hesaplarla on binlerce kişiye hızlıca ulaşabiliyor.

"BORSADAKİ YOL ARKADAŞLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE SEÇİLMELİ"

Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırımın emek gerektiren uzun süreli bir yolculuk olduğunu ifade ederek, "Bu yolculuğun güvenli bir şekilde devam edebilmesi için ilk olarak yolun güvenliğini sağlayanlara kulak kesilmeli, bu yolculuk esnasında size eşlik edecek yol arkadaşları dikkatli bir şekilde seçilmelidir." dedi.

Her türlü ulaşımın güvenliğinden sorumlu düzenleyici ve denetleyiciler olduğu gibi sermaye piyasalarında da yolculuğun kurallarını ve güvenliğini tesis etmeye çalışan SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) gibi kuruluşların bulunduğunu hatırlatan Doğan, "Yatırım yolculuğunda sizlere eşlik edecek birçok yetkili yatırım kuruluşu ve portföy yönetim şirketi bulunuyor." ifadesini kullandı.

Doğan, yatırım yolculuğunda yeni katılımcıları yolundan çevirmeye, hatta tasarruflarını gasp etmeye çalışan kötü niyetli kişilerle karşılaşmalarının, içinde bulunduğumuz dijital ortamda kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, bunlara "kerameti kötü niyetinden menkul sözde ustalar, üstatlar" dediklerini söyledi.

Yatırımcıların, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram gibi uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden doğru ve güvenilir bilgiye ulaşamayacağına dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar, kimsenin milyonlarca liralık para cezası, hatta hapis cezasını göze alarak arkasında kötü bir niyet ya da çok büyük bir cehalet olmadan size yardımcı olmaya çalışmayacağını bilmeli. Bu gibi kişilerle ortak hareket ettiğinizde kendi birikimlerinizin ya da ortak olduğunuz hareketle başkalarının birikimlerinin dolandırıcılar tarafından gasp edileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yani bu tür ilişkiler, ya sizin ya da başkalarının mağduriyeti üzerine kuruludur ve dönüp dolaşıp en sonunda sizin de mağduriyetinizle sonuçlanacaktır. Öte yandan, kötü niyetli 'sözde üstat'larla birlikte hareket edenler de bilerek ya da bilmeyerek suça iştirak etmiş olacağı için çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabileceğini unutmamalıdır."

"SOSYAL MEDYAYA GÖRE HİSSE TERCİHİ YAPANLAR CİDDİ ORANDA ZARARA UĞRAYABİLİR"

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy da yatırımcı sayısı artarken özellikle sosyal medya üzerinden ve mesajlaşma gruplarından yatırımlarını yönlendirme tercihi yapanların, dikkatli olmamaları durumunda ciddi oranda zarara uğrama ihtimalleri bulunduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınının getirdiği kapanmaların ve teknolojinin getirdiği imkanlarla artan finansal araçlara ulaşma imkanlarının gelir peşindeki bireylerin tüm dünyada borsalara ilgisini artırdığını ifade eden Paksoy, küresel ölçekte reel ekonominin gerçeklerinden kopan ve birçok rasyoya göre pahalı hale gelen borsaların bu seyrinin, negatif reel faizde toplanan 17 trilyon dolar nedeniyle "yeni normal" olarak gösterildiğini vurguladı.

Paksoy, "Kendi ülkemizde ve borsamızda yaşanan sürece baktığımızda ise bu küresel tabloya bağlı gelişmelerin, enflasyondan korunma çabası ve ek gelir oluşturma talepleriyle birleşerek yatırımcı sayısını rekor şekilde artırdığını ve tüm hisselere doğru ciddi para girişlerinin yaşandığını görmekteyiz." dedi.

Paksoy, özellikle sosyal medya ve oluşturulan mesajlaşma gruplarından yatırımlarını yönlendirme tercihi yapanların, eski gelirleri kazanmaları bir yana, yüksek fiyatlara ulaşmış birçok hissede dikkatli olmamaları durumunda ciddi zarara uğrama ihtimalinin arttığını söyledi.

Profesyonel desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Paksoy, "tüyo" peşinde koşma ve "duydum-aldım" şeklinde yatırımcı davranışı yerine, daha dikkatli bir yatırımcı algısına sahip olmak gerektiğini vurguladı.

UZUN VADELİ VE HİSSE BAZLI POTANSİYEL DEĞERE YATIRIM YAPMANIN ÖNEMİ

Cüneyt Paksoy, temel ve teknik analizler ile finansal okuryazarlığı, kendi parasını rasyonel risk yönetimi kuralları içinde yönetebilenler ve hızlı karar alıp uygulayabilenler dışında kalanların, kesinlikle profesyonel destek ya da performansını kanıtlamış hisse ağırlıklı fonlarda pozisyon almasının çok daha akılcı olacağını söyledi.

Yatırımcı olmak için çok hızlı davranma becerisi gerektiren al-sat yapmak yerine uzun vadeli ve hisse bazlı potansiyel değere yatırım yapmanın doğru yol olacağını belirten Paksoy, şunları kaydetti:

"Bunlara dikkat etmedikçe borsada yaşanacak geri çekilmeler ve hatta büyük ölçekli hisselerle yaşanacak yükselişlerde bile yan hisselerde yüksek oranlı zarar etmek bireysel hesaplar için en büyük tehlike olarak öne çıkmaktadır. Özetle, yatırımcı disiplinini korumak, gerçekçi bilgi ile profesyonel kurum ve bireylerden destek almak, ayakları yere basmayan, öneri verme ve hesap yönetme yetkisi olmayanların yönlendirmelerinden uzak durmak, borsada uzun soluklu kalabilmenin birincil şartıdır."