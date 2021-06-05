Sosyal medya gündeminin yüzde 47'sinin sahte olduğu ortaya çıktı

İsviçre'deki araştırmacılarının yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'deki yerel trendlerin yüzde 47'sinin sahte olduğu ortaya çıktı. Küresel trendlerin ise yüzde 20'sinin sahte olduğu belirtildi. Araştırma ekibinde yer alan Tuğrulcan Elmas, "Haziran 2015 ile Eylül 2019 arasında, tek bir raporda bildirilen en büyük bot veri seti olan 108 bin bot hesabı ortaya çıkardık." dedi. Öte yandan Twitter konuya ilişkin herhangi bir değişiklikte bulunmadı. Balon algıya kurban gitmemek isteyen her sosyal medya kullanıcısının dikkat etmeli...

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter için bir araştırma yapıldı. Twitter'daki trend konulara dair yapılan araştırma sonucunda, Türkiye'deki trend konularının yarısının algoritmadaki güvenlik açığı sayesinde sahte hesaplar tarafından oluşturulduğunu ortaya koyuldu.

SİLİNMİŞ MESAJLAR HESABA KATILMIYOR

'Twitter Trending Topics' için kullanılan algoritmadaki açık EPFL'in (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) bilgisayar laboratuvarlarında yapılan araştırmalar sırasında bulundu. Buna göre algoritma silinmiş mesajları hesaba katmıyor.

ÇOK SAYIDA İLETİ ATILIP, HIZLA SİLİNİYOR

Otomatik sahte hesaplar (BOT) bu şekilde aynı başlığı kullanarak çok sayıda ileti atıyor ve bu mesajları hızlı şekilde siliyor. Paylaşımların silinmiş olması ise mesaj sayısını etkilemiyor.

Bu işlem için sadece sahte hesaplar değil, gerçek kişiler ait hacklenmiş hesaplar da kullanılıyor. Yapılan paylaşım hemen silindiği için hesabı çalınan kullanıcı bu durumu fark edemiyor.

"BUNUN ÖNLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Teknoloji Uzmanı Yasin Sağlam, "Algoritmaları geliştiren ve uygulayan kişiler insanlar. Bu ofansif tarzda olabildiği gibi defansif de olabiliyor. Sonuçta her şey karşılıklı geliştirilebilir. Bir takım kritik verilerin dışarıya çıkması veya sağda solda gezmesi kişisel veri, farklı farklı veriler olur... Aslında sizin içeriğinize dair bir bilgi veriyor. Bunun da önlenmesi çok önemli. " ifadelerine yer verdi.

"SÜREÇ ÇOK DAHA HIZ KAZANDI"

Öte yandan Yapay Zeka Araştırmacısı Burak Tahtacı da yaptığı açıklamada, "İnsana dair özelliklerin bilgisayarlara kazandırılmasına yapay zeka adı veriliyor. Bu da yaklaşık olarak 50-60 yıldır akademide de çalışılan bir konu. Ancak günümüzde son 10 yılda bilgisayar işlemcilerinin hızlanmasıyla bu süreç çok daha hız kazandı ve gündelik hayatta daha çok yerde görmeye başladık" dedi.

"FAŞİZM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI ORTAYA ÇIKINCA DİJİTAL PLATFORMALARA TAŞINDI"

Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav ise, "Asılardır özellikle etnik, dini, sosyal ve siyasi alanda kendini gösteren faşizm, sosyal medya platformlarının bu denli ortaya çıkması ve hayatımıza girişiyle birlikte, dijital platformalara taşındı. Dijital faşizm merkezi olmayan ve dijital olarak örgütlenmiş kitlelerin belli amaçlar uğruna manipülasyon uyguladıkları oldukça akışkan ve farklı noktaları içeren faşizm çeşididir." dedi.

"TÜRKİYE'DE YEREL TRENDLERİN YÜZDE 47'Sİ SAHTE"

Ayrıca araştırma ekibinden Tuğrulcan Elmas konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'deki yerel trendlerin yüzde 47'sinin ve küresel trendlerin yüzde 20'sinin sahte olduğunu ve botlar tarafından sıfırdan oluşturulmuş olduğunu tespit ettik. Haziran 2015 ile Eylül 2019 arasında, tek bir raporda bildirilen en büyük bot veri seti olan 108 bin bot hesabı ortaya çıkardık. Araştırmamız, Twitter Trendlerinin bu ölçekte manipüle edildiğini ortaya çıkaran ilk araştırma oldu." ifadelerine yer verdi.

Keşfedilen sahte trendler arasında kimlik avı uygulamaları, kumar promosyonları, dezenformasyon kampanyaları, siyasi sloganlar, belli kesimlere karşı nefret söylemi ve hatta evlilik teklifleri yer alıyor.

TWİTTER DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Araştırmacılar, Trends algoritmasındaki güvenlik açığını kabul eden Twitter şirketi ile iki kez iletişime geçti. İlk iletişim sonrası Twitter herhangi bir değişiklik yapmamış ve ikinci kez iletişim kurulduğunda ise araştırmacıların e-postalarına yanıt verilmemiş.