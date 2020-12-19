Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı! Songül Karlı'nın eski eşi gözaltına alındı

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. Yüncü'nün evlilikleri süresince kendisini kandırarak aracını ve Sultanbeyli'deki bir arsasını satıp 30 milyon TL'ye yakın parasını aldığını belirten şarkıcı, mağdur olduğunu anlatmıştı. Tüm bunların üzerinde Karlı, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkacağını açıklamıştı. Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü aralarında Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Kerem K. ,Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dün adliye sevk edilen Metin Yüncü ve Sezai T. 'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldılar.