Son depremler: Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem! Valilikten açıklama geldi | Video izle 24.02.2020 06:34

Son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta Manisa il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti.





VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05:43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmişti.