Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda fabrika yangını: Kumaşlar alev alev yandı

SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda fabrika yangını: Kumaşlar alev alev yandı

SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda fabrika yangını: Kumaşlar alev alev yandı
08.12.2020 06:20
Ana Sayfa 01:30
Normalleşme Desteği ve İlave...
Ana Sayfa 01:49
Yunan profesör Türklerin geri...
Ana Sayfa 00:42
Kuruluş Osman 37. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:29
CHP içindeki taciz ve tecavüz...
Ana Sayfa 02:32
Bahçeli'den olay Kılıçdaroğlu...
Ana Sayfa 34:39
Yeter ki dön ben poşete bile...
Ana Sayfa 00:55
Bayraktar Mini İHA sahalara...
Ana Sayfa 01:30
İki kardeş bu kadar benzer......
Ana Sayfa 04:02
İstanbul’da o ilçelerde...
Ana Sayfa 02:45
İhtiyacı olan, TC kimlik no...
Ana Sayfa 01:19
'Dadı' skandalı sonrası...
Ana Sayfa 55:17
Büyümede hedef belli oldu!

Son dakika haberine göre, Zeytinburnu'nda sabaha karşı bir iplik fabrikasının bahçesinde kumaş toplarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikaya sıçramadan söndürdü.


Zeytinburnu'nda sabaha karşı bir iplik fabrikasının bahçesinde kumaş toplarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı.




Kısa sürede büyüyen alevleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikaya sıçramadan söndürdü.

Yangın Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında sabah saat 04.45 sıralarında meydana geldi.




Edinilen bilgiye göre, Litros Yolu Sokak üzerinde bulunan fabrikanın bahçesindeki kumaş toplarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.




Bu sırada alevler kumaş toplarını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kumaş toplarına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.





Yangın sonrası kumaş toplarının büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları