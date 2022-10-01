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SON DAKİKA ZELZELE HABERİ! Erzincan Tercan'da korkutan deprem! AFAD ve Kandil son depremler listesi

SON DAKİKA ZELZELE HABERİ! Erzincan Tercan'da korkutan deprem! AFAD ve Kandil son depremler listesi
01.10.2022 10:50

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Son dakika deprem haberleri! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, bugün saat 08.41'de merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem hafif şekilde Tercanve Mercan ilçelerinde hissedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.10.01 08:41:13 39.6135 40.5367 5.0 -.- 4.2 4.3 ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.10.01 08:24:38 36.5618 37.4863 13.7 -.- 2.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2022.10.01 08:22:37 36.5612 37.6802 7.1 -.- 2.9 -.- SURIYE İlksel
2022.10.01 08:16:09 39.3125 43.9072 5.4 -.- 2.5 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.10.01 08:10:11 39.3107 43.9447 4.2 -.- 2.4 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.10.01 08:00:27 39.3640 40.6447 3.4 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.10.01 07:13:24 40.4040 27.6725 9.6 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.10.01 07:01:10 40.7545 28.1565 13.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.10.01 06:42:51 37.5412 26.8138 9.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.10.01 06:08:07 37.0330 28.6185 17.8 -.- 1.5 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.10.01 06:05:39 39.5700 38.7177 5.3 -.- 1.7 -.- YAHSILAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2022.10.01 06:02:45 38.5685 30.6368 5.3 -.- 1.2 -.- YARISLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.10.01 05:56:27 37.9767 27.1950 7.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.01 05:15:53 39.9530 28.7722 10.4 -.- 1.5 -.- OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.10.01 04:51:48 35.1217 23.8038 6.1 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.01 04:25:08 40.8132 42.7703 5.2 -.- 2.0 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

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