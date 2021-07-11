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SON DAKİKA: Z kuşağı da CHP'li belediyeleri tanıyor! Çöp çukur çamur

SON DAKİKA: Z kuşağı da CHP'li belediyeleri tanıyor! Çöp çukur çamur
11.07.2021 12:54
Ana Sayfa 00:17
Ankara Çankaya'da çöp tepeleri
Ana Sayfa 01:10
Beşiktaş'ta Labrador Retriever...
Ana Sayfa 01:32
Milyoner'e damga vuran...
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Son dakika haberleri... Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nde maaşlarını yetersiz bulan işçilerin iş bırakması nedeniyle sokaklarda çöp tepeleri oluştu. CHP'nin yönetimindeki belediyeler için artık bir klasik olan manzara için AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'de siyasetin popüler nesli Z kuşağına atıf yaparak "Z kuşağı da sizi anlayacak artık. Çünkü Z kuşağı çöplerin alınmadığı belediye daha önce görmemişti." ifadelerini kullandı. Öte yandan Çankaya Belediyesi işçilerinin çöpleri toplamaması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çöpleri topladığı belirtilse de ilçede hala çöp tepeleri mevcut.


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