Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan TBMM'de flaş açıklamalar

Son dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan TBMM'de flaş açıklamalar

Son dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan TBMM'de flaş açıklamalar
13.12.2020 20:12
Ana Sayfa 01:55
13 Aralık koronavirüs vaka...
Ana Sayfa 00:04
CHP'li İBB, Boğaz'daki...
Ana Sayfa 03:04
Başkan Erdoğan'dan milli...
Ana Sayfa 00:40
Pakistan'da patlama! Çok...
Ana Sayfa 04:39
Şişli'deki dehşeti anlattı:...
Ana Sayfa 09:19
MSB'den terör operasyonlarıyla...
Ana Sayfa 01:21
Dehşet anlarını sosyal...
Ana Sayfa 08:27
Hurda araçları baştan aşağı...
Ana Sayfa 01:52
Bakan Koca'dan iftiralara...
Ana Sayfa 01:09
Batı'yı bir daha uyardı
Ana Sayfa 03:21
Yunan insanlık dışı muamelede...
Ana Sayfa 02:17
Son dakika: HDP'lilerin...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma gerçekleştirdi. Bakan Selçuk: "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma gerçekleştirdi. Bakan Selçuk: "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Videoları