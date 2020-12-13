Son dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan TBMM'de flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma gerçekleştirdi. Bakan Selçuk: "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.