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Son dakika: Yurtlarda kaç kişi karantinada? Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı

Son dakika: Yurtlarda kaç kişi karantinada? Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı

07.04.2020 13:32

Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı. Kasapoğlu ayrıca, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini de duyurdu.


Koronavirüs salgınında Türkiye'nin aldığı ilk önlemler arasında yer alan KYK yurtlarının karantina merkezlerine çevrilmesi, önemli bir uygulama olmuştu. Bu kapsamda yurt dışında yaşayan Türkler ile yurt dışından gelen tek çok kişi 57 ilde bulunan 84 yurda geçici olarak yerleştirilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu KYK yurtlarında karantina altında bulunan mevcut kişi sayısını duyurdu.

18 BİN 156 KİŞİ
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı. Kasapoğlu ayrıca, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini de duyurdu.

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