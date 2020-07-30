Son dakika: Yunanistan, Türk şirketinden 50 İHA siparişi verdi

30.07.2020 16:50

Son dakika haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın, Türk şirketi Assuva Savunma Sanayi’nden 50 adet taktik insansız hava aracı (İHA) sipariş etti. A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır, Yunanistan'dan İHA siparişi alan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ'u konuk etti. Başbuğ, "Salgın sürecinden bu yana Yunanistan ile görüşmelerimiz sürüyor, henüz resmi bir anlaşma yapılmadı ama imza aşamasındayız. İHA'ların tamamı yazılımları dahil Türk mühendisler tarafından yapılmıştır." dedi.

Yunanistan'ın dışında Çin ve Sri Lanka gibi ülkelerle de görüşmelerin sürdüğünü ifade eden şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, ürünlerimizin tamamı Türkiye adına tescillidir.

"DÜNYADA TEK ÜRÜN"

Ürünlerin terörle mücadele kullanıldığı gibi maden aramalarında gibi çeşitli alanlarda da kullanılabildiğini söyleyen Başbuğ, "Ürünümüz dünyada tek üründür. Bütün ülkelere satışı gerçekleştirilebilir, bizim için bir sakıncası yoktur. Yurt dışından askeri bir sipariş gelirse Bakanlığımızın izni ve yetkisiyle satışlarımızı gerçekleştirebiliriz. Biz ürünlerimizi ihraç etmeye hazırız. Dünya bizim geldiğimiz bu seviyeye şaşırıyor." ifadelerini kullandı.