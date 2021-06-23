SON DAKİKA: Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberleri.. Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Son toplantıda yeni anayasa çalışmaları ele alınırken bu toplantıda ise iç ve dış meseleler ele alınacak.

Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ediyor.

İÇ VE DIŞ MESELELER MASADA

A Haber muhabiri Lamia Ayhan toplantının gündemini aktardı.Önemli bilgiler veren Ayhan, "Son Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yeni anayasa vurgusu yapılmıştı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda da masada önemli konular var. Yapılan görüşmede iç ve dış gelişmeler değerlendiriliyor. Toplantı sonrasında açıklama bekleniyor" dedi.