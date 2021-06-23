Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

SON DAKİKA: Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

SON DAKİKA: Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
23.06.2021 16:41
Ana Sayfa 00:59
İkimizin Sırrı dizisi yakında...
Ana Sayfa 01:28
FETÖ'nün sınav faresi...
Ana Sayfa 02:01
Türkiye Afganistan'a asker...
Ana Sayfa 09:57
Can Ataklı'nın "40 milyon TL...
Ana Sayfa 01:38
İstifa yasağı kalktı mı?
Ana Sayfa 00:23
Şevval Şahin ile Yiğit Marcus...
Ana Sayfa 00:08
Özel güvenlik görevlilerinden...
Ana Sayfa 00:44
Rus savaş gemisi İngiliz savaş...
Ana Sayfa 02:05
Büyükada'da çöp yığınları!...
Ana Sayfa 02:54
Emekliye temmuzda 3'lü müjde!...
Ana Sayfa 02:16
HDP'den PKK'ya akaryakıt...
Ana Sayfa 10:49
Müge Anlı'nın gözyaşları! Bir...

Son dakika haberleri.. Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Son toplantıda yeni anayasa çalışmaları ele alınırken bu toplantıda ise iç ve dış meseleler ele alınacak.


Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ediyor.

İÇ VE DIŞ MESELELER MASADA
A Haber muhabiri Lamia Ayhan toplantının gündemini aktardı.Önemli bilgiler veren Ayhan, "Son Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yeni anayasa vurgusu yapılmıştı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda da masada önemli konular var. Yapılan görüşmede iç ve dış gelişmeler değerlendiriliyor. Toplantı sonrasında açıklama bekleniyor" dedi.

Haber Videoları