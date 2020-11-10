Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında anılıyor. Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saat 9.05'teki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.







Başkan Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı.









Başkan Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 82 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Başkan Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Vefatının 82'nci seneyi devriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."





DAHİ BİR DEVLET ADAMI: ATATÜRK

Yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dâhi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.



"ANAFARTALAR KAHRAMANI"

Atatürk ölümünün her yıldönümünde saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşuyla anılıyor. Bu iki dakikada hayat duruyor, tüm yurtta sirenler çalıyor...

Atatürk, askeri dehasıyla kısa sürede büyük başarılar elde etti. Trablusgarp, Balkan Savaşı'nda Türk askerlerinin başında zaferler kazandı. 1. Dünya Savaşı'nda Gelibolu Yarımadası'na asker çıkaran ve Conkbayırı'na ilerleyen düşman birlikleri Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümen kuvvetlerinin taarruzuyla geri çekildi. Atatürk, "Anafartalar kahramanı" olarak ün kazandı.



CUMHURİYETİ İLAN ETTİ

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, İstanbul'dan Samsun'a geçti. 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açtı. Sevr Antlaşması'nın kabul edilmediği dünyaya duyuruldu. Türk ordusunun başında düşmanı Anadolu'dan çıkartan Atatürk, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etti.