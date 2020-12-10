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SON DAKİKA VİDEO: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Yeni koronavirüs tablosu

SON DAKİKA VİDEO: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Yeni koronavirüs tablosu
10.12.2020 19:17
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 10 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 10 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.

"TEDBİRLERİN ETKİSİNİ HİSSETMEYE BAŞLADIK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim." ifadelerine yer verdi.

9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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