Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Yaşanan her felaket bir derstir. Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, oraya yaptığı turistik ziyarette, "5 gün oldu, enkaz hala kaldırılmadı" diyor. Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun? Sus da adam sansınlar." dedi.

"İzmir depreminin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Buna göre, depremde 114 hayatını kaybetti, 1035 insanımız da yaralandı. Yaralılardan 999 vatandaşımız taburcu oldu, 36 vatandaşımızın tedavisi sürüyor.

Deprem anından itibaren arama kurtarma enkaz kaldırma, hasar tespiti ve sağlık hizmetleriyle, barınma ve gıda destekleriyle depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanmıştır. Bakan arkadaşlarımız, STK'larımız hepsi bölgede seferber olarak bu işi yakından takip etmişlerdir. Tüm kamu ve STK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. 1 ay içerisinde de deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. Yol haritamız bu.





KILIÇDAROĞLU'NA: SUS DA ADAM SANSINLAR

Yaşanan her felaket bir derstir. Ama ana muhalefetin başındaki zat, 5'inci gün yaptığı turistik ziyarette 'Hala enkazlar kaldırılmadı' diyor. Bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun. Sus da adam sansınlar. İzmir milletvekilisin uğrayıp, günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım.





Kalkıp orada canhıraş her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarımız, STK'larımız hakkında ileri geri konuşuyorsun. Kızılay ile ilgili bir şey söylemişti, 'Bir tane Kızılay çadırı görmedim' demişti, Elazığ'da. Burada da Kızılay'a verdiler veriştirler. Kızılay, AFAD orada ve hazırlıklar 4 bine yakın çadırla hazır oldular. Yoğun bir şekilde çadır kuruluşları hepsi yapıldı.