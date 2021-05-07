SON DAKİKA VİDEO HABER! Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı açıklama! (Aşıda patent, Yeni anayasa, Mısır ile temas, Azınlık cemaatleri)

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs aşısında yaşanan patent tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs aşısında yaşanan patent tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır." dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



AZINLIK CEMAATLERİYLE İFTAR

Azınlık grupları dini cemaatler onların liderleri ile bir araya gelerek yaptığımız iftarda özellikle Türkiye'deki herhangi bir sıkıntıları var mı, yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatını buldum. Kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak beni ayrıca memnun etti. Demir Kilise'yi onlarla birlikte Balat'ta açtık. Şimdi de Bakırköy'de Süryani Cemaati'ne ait temelini attığımız kilise var. Orası da bir yıl içinde bitecek açılışını yapacağız.

AŞIDA PATENT MUAFİYETİ

İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır. Biz nasıl ki Çin aşısı ile sürece başladık bunun dışında Almanların ürettiği aşıdan istifade ediyoruz. Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı da sayın Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Çok ciddi oranda aşı ülkemize alacağız. Sonra Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Ülkemizde de ciddi bir çalışma var. Eylül-Ekim aylarına yetiştirmeye planladığımız bu çalışma ile yerli aşımızı yapacağız. Bunu sadece ülkemizde kullanmak için değil tüm dünyada nerede bir talep varsa paylaşacağımızı da söylemiş olduk.

MISIR İLE 8 YIL SONRA İLK TEMAS

Mısır halkına yönelik tavrımız çok çok olumludur. Mısır halkı ile Türk milletinin tarihe dayalı olan bir birlikteliği var. Bir düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısır halkı ile olan bu birlikteliği yeniden kazanmak gayreti içerisindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkı ile birlikte görmek bizi üzer. Bunu da daha önce söylemiştim. Yeni süreç başladı ve bu süreç içerisinde önce istihbarat birimlerimiz görüşmeye başladılar, Dışişleri görüşmeye başladı bunu genişleterek devam ettireceğiz.



MHP'NİN 100 MADDELİK ANAYASA ÖNERİSİ

Yeni Anayasa ile alakalı olarak bizim Devlet beyle yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerde zaten bir çok meseleyi ülkemizin meselesini görüşme imkanı buluyoruz. Yeni anayasa ile ilgili de görüştük. Hazırlıklarımızı kendileri ile paylaşacağımızı da görüştük konuştuk. Onlar belli bir noktaya geldiler ve bu hazırlıklarını da bize aktardılar. Bizim hazırlığımız da bitmek üzere bittiği anda biz de yaptığımız anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefetle de paylaşacağız. Yeni anayasayı inşallah çıkarmak istiyoruz.