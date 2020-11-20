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SON DAKİKA VİDEO: Diyarbakır'da DTK soruşturması: 101 şüpheli hakkında yakalama kararı

SON DAKİKA VİDEO: Diyarbakır'da DTK soruşturması: 101 şüpheli hakkında yakalama kararı
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Son dakika haberine göre Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından haklarında yakalama kararı çıkarılan 101 şüpheliden 72'si gözaltına alındı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumundaki Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen, aralarında avukat ve doktorların da yer aldığı farklı meslek gruplarından 101 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Adıyaman'da operasyon başlatıldı.

Operasyonda 24'ü avukat 72 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca 4 şüphelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu belirlendi.

Adreslerdeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 165 fişek, çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan kitap, ile doküman ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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