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SON DAKİKA VİDEO: Askerlik sevkleri ertelendi

SON DAKİKA VİDEO: Askerlik sevkleri ertelendi
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Son dakika: Koronavirüs askerlik sevklerini de etkiledi. Milli Savunma Bakanlığı askerlik sevklerinin ertelendiğini duyurdu ve yeni tarihleri açıkladı. İşte yeni askerlik sevk tarihleri...


Türkiye'deki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle askerlik sevk tarihleri de etkilendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada yeni tarihleri duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23-25 KASIM 22-24 ARALIK'A ERTELENDİ"
"Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

"22-24 ARALIK 26-28 OCAK'A ERTELENDİ"
22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir."

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