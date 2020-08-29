Son dakika: Van'da, 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi! Dikkat çeken 1071 detayı

29.08.2020 11:55

Son dakika haberi... Van'da polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Ekiplerin ele geçirilen sigara paketleriyle 1071 yazması dikkatlerden kaçmadı.