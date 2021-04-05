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SON DAKİKA: Üsküdar'da feci kaza: Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

SON DAKİKA: Üsküdar'da feci kaza: Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında
05.04.2021 06:12
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Son dakika haberi! İstanbul Üsküdar'da hafif ticari araç, park halindeki motosikletinin yanına gelen kuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü kazada ölürken hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay saat 19:00 sıralarında Üsküdar Ferah Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir iş yerine evrak getiren motosiklet sürücüsüne, evrakı bıraktıktan sonra motosikletinin yanına geldiği sırada arkasından gelen hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde can verirken, ticari araç sürücüsü kaçtı. Kaza sonrası motosiklet kaldırıldıktan sonra cadde belediyeye ait tanker ile tazyikli suyla temizlendi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü ararken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosikletli kurye Erhan Şahin "Duyduğum kadarıyla motosikletçi bir arkadaşımız kaza yapmış. Arkadan gelen araç arkadaşa çarpıp kaçıyor. Bildiklerimiz bu kadar. Bende diğer motorcu arkadaşlardan duyduğum kadarıyla anlatıyorum. Kazayı görmedim. Motorcu arkadaş az önce öğrendiğim kadarıyla vefat etmiş. Kaçan arkadaşı da yakaladılar diye duyum aldık.

Ölen arkadaşı sima olarak tanıyordum. Birkaç defa karşılaştık. Sonuçta kurye işi yapıyoruz. Kurye camiasında olduğumuz görmüşlüğümüz var. Zaten zorlu günlerden geçiyor Türkiye. İnsanlarımız zaten korkarak kuryeci arkadaşlarımızla irtibata geçiyor. Kuryeci arkadaşlar da daha dikkatli olarak temassız teslimat yapıyor.

Mücadele veriyoruz. Yasak sebebiyle paket servislerde yoğunluk oluyor. Bu şekilde dikkatsiz insanlara denk gelindiğinde hayatlar ucuza gidiyor. Pisi pisine bir insan daha ölmüş oldu" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletinin yanına gelen sürücüye arkadan hızla gelen hafif ticari araç çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırlayıp yere düşüyor.

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