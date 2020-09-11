Ürdün'ün orta kesiminde yer alan Ez-Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı bildirildi. Söz konusu patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Son dakika: Ürdün'ün Zerka kentinde büyük patlama!
11.09.2020 02:21
- Son dakika: Ürdün'ün Zerka kentinde büyük patlama!
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