Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Ürdün'ün Zerka kentinde büyük patlama!

Son dakika: Ürdün'ün Zerka kentinde büyük patlama!

Son dakika: Ürdün'ün Zerka kentinde büyük patlama!
11.09.2020 02:21

Ürdün'ün orta kesiminde yer alan Ez-Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı bildirildi. Söz konusu patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.


Haber Videoları