Son dakika: Ümraniye'de feci kaza! Otobüs motosiklete çarptı: 2 ölü 10.01.2020 11:41

İstanbul Ümraniye'de feci kaza... Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde Ankara istikametine giden bir Özel Halk Otobüsü motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle trafik aksadı.