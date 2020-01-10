Haberler Video Son dakika: Ümraniye'de feci kaza! Otobüs motosiklete çarptı: 2 ölü
Son dakika: Ümraniye'de feci kaza! Otobüs motosiklete çarptı: 2 ölü

Son dakika: Ümraniye'de feci kaza! Otobüs motosiklete çarptı: 2 ölü

10.01.2020 11:41

İstanbul Ümraniye'de feci kaza... Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde Ankara istikametine giden bir Özel Halk Otobüsü motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle trafik aksadı.


Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.
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