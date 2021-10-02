Son dakika: Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın

Son dakika haberine göre Ümraniye Dudullu'da bulunan İMES Sanayi Sitesi içindeki bir plastik ve kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevler itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.