RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Son dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı!

Son dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı!

Son dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı!
19.04.2023 17:16

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Son dakika haberleri... Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün yer aldığı ek binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN
Alınan bilgiye göre, hastanedeki kullanılmayan binanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Su kazanının patladığı iddia edilirken patlamayla birlikte yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği yangında, binada hasar oluştu.

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