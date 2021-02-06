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SON DAKİKA: Tuzla'da fabrika yangını

SON DAKİKA: Tuzla'da fabrika yangını
06.02.2021 07:48
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Son dakika haberine göre, İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.


Tuzla Orhanlı bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Tuzla Orhanlı Bölgesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Acil servis ekipleri hazır bekletildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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