Son dakika haberine göre Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı. Yanmaya başlayan aracın içerisinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi.
Son dakika haberine göre Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı. Yanmaya başlayan aracın içerisinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi.
İstanbul Tuzla'da seyir halindeki otomobil ile çarptığı tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, içinde yük bulunan bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın ardından tırın dorsesi ile otomobil alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın dorsesi ve otomobilde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yapıyor.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik, yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor.