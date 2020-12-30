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SON DAKİKA: Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Kovid-19 aşıları Ankara'ya geldi!

SON DAKİKA: Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Kovid-19 aşıları Ankara'ya geldi!
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Gelen son dakika haberine göre...Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Aşıların ilk bölümünü taşıyan uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin Havalimanından havalanmıştı. Aşılar öncelikle, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunun kontrolünden geçirilecek.


Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi.

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

14 GÜN TEST EDİLECEK
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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