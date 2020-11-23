Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Türkiye’den AB, İtalya ve Almanya’ya Doğu Akdeniz'de aranan Türk gemisi ile ilgili nota!

Son dakika: Türkiye’den AB, İtalya ve Almanya’ya Doğu Akdeniz'de aranan Türk gemisi ile ilgili nota!

Son dakika: Türkiye’den AB, İtalya ve Almanya’ya Doğu Akdeniz'de aranan Türk gemisi ile ilgili nota!
23.11.2020 23:55
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Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde aradı. Tüm gelişmeler sonrası AB ve İtalya Büyükelçileri ile Almanya maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye tarafından Doğu Akdeniz'de aranan Türk gemisi ile ilgili nota verildi.


Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde aradı. Tüm gelişmeler sonrası AB ve İtalya Büyükelçileri ile Almanya maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye tarafından Doğu Akdeniz'de aranan Türk gemisi ile ilgili nota verildi.
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