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SON DAKİKA: Türkiye'de eylem planı yapan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Türkiye'de eylem planı yapan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
28.06.2021 13:16
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Son dakika haberi! MSB, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin sözde özel güç yapılanmasında yer aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.


Milli Savunma Bakanlığı, dün Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yeni bir açıklama geldi.


SÖZDE ÖZEL GÜÇ YAPILANMASINDAN 3 PKK'LI TERÖRİST
MİT'in koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

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