Son dakika: Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: 13 yıl sonra büyükelçi

Son dakika haberi... Türkiye ile Mısır karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" denildi.

SİSİ'DEN TEBRİK TELEFONU

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etmişti. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.





BÜYÜKELÇİ KARARI

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kalınmıştı.