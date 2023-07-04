Haberler Haber Videoları Son dakika: Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: 13 yıl sonra büyükelçi

Son dakika: Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: 13 yıl sonra büyükelçi

Son dakika: Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: 13 yıl sonra büyükelçi
04.07.2023 10:27

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin" büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyuruldu. İki ülke arasında 13 yıl sonra büyükelçi ataması gerçekleştirildi.

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Son dakika haberi... Türkiye ile Mısır karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" denildi.

SİSİ'DEN TEBRİK TELEFONU
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etmişti. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.



BÜYÜKELÇİ KARARI
Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kalınmıştı.

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