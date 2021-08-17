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SON DAKİKA! Türkiye Afganistan'dan 42 kişiyi daha tahliye ediyor

SON DAKİKA! Türkiye Afganistan'dan 42 kişiyi daha tahliye ediyor
17.08.2021 16:25
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Son dakika haberine göre Taliban'ın Kabil'i kontrolü altına almasının ardından bölgeden tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktı.


Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.

Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen 324 kişi, dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.

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