Son dakika: Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu: Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları kampanyaya bağışladılar 31.03.2020 21:13

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 7'den 70'e destek sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptığı açıklamada Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşlerin, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladığını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 7'den 70'e büyük destek geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencisi minik ikizler Yusuf ve Yağız, kış boyunca kumbaralarında bisiklet alma hayaliyle biriktirdikleri paraları babalarına teslim ederek bankaya yatırmasını istediler.



Biz bize yeteriz kampanyasına en anlamlı bağışlardan birini yapan ikizlerden Yusuf Ateş, "Kış boyunca kumbaramızda biriktirdiğimiz paralarımızı ülkemizde zor durumda olanlar için bağışlıyoruz. Biz bize yeteriz,Türkiye'yi destekliyoruz" dedi. İki kardeş daha sonra aileleriyle birlikte bankaya giderek başlatılan kampanyaya kumbaralarındaki paraları yatırdılar.



FAHRETTİN ALTUN: "TÜRKİYE 7'DEN 70'E TEK YÜREK OLDU"

Minik ikizlerin yer aldığı videoyu ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Altun, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz" dedi.