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Son dakika: Türk Hava Yolları'ndan Başakşehir için sürpriz anons: Belki bu maçı kaybettiniz...

Son dakika: Türk Hava Yolları'ndan Başakşehir için sürpriz anons: Belki bu maçı kaybettiniz...
10.12.2020 19:46
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Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain takımı ile karşılaşan İstanbul Başakşehir'de Pierre Webo 4. hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Başakşehir takımı maçın ardından Türk Hava Yolları'na ait özel sefer ile İstanbul'a gelen Başakşehir takımı, uçakta kaptan pilotun "anons" sürpriziyle karşılaştı. İşte o anlar...


Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain takımı ile karşılaşan İstanbul Başakşehir'de Pierre Webo 4. hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Başakşehir takımı maçın ardından Türk Hava Yolları'na ait özel sefer ile İstanbul'a gelen Başakşehir takımı, uçakta kaptan pilotun "anons" sürpriziyle karşılaştı. İşte o anlar...
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