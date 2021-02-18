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SON DAKİKA: TOGG'dan duyuru: Gemlik Tesisi'nin alt yapı çalışmaları tamamlandı

SON DAKİKA: TOGG'dan duyuru: Gemlik Tesisi'nin alt yapı çalışmaları tamamlandı
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Gemlik Tesisi’nde başlayan inşaat çalışmalarında; boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının alt yapı çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.


Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz 2020'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.



DEMİR MONTAJA BAŞLANDI
TOGG'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının alt yapı çalışmalarının tamamlandığı, boyahane binası temelinin demir montajının başladığı duyuruldu.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:
"Gemlik tesisimizin zemin güçlendirme ve üst yapı çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.


725 BİN METREKÜP KAZI YAPILDI
Toplamda 1500 kişilik saha çalışma ortamı hazırlıkları sürüyor.

Zemin güçlendirme çalışmalarında, son aşamaya gelindi. Toplamda 22 bin 656 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 725 bin metreküp kazı yapıldı.


Olimpik ölçülerde 130 havuzu dolduracak kadar 325 bin metreküp dolgu yapıldı. Uç uca birleştirildiğinde 698 kilometreye ulaşarak İstanbul'dan Antalya'ya uzayacak 36 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi. Boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı."

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