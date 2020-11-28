SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden "Ermenistan" itirafı

Son dakika haberine göre, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri, teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti. Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri, teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının elebaşılarından Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu.







HER ZAMAN YANINDA OLURUZ

"Karabağ'a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz." diyen Gültekin, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını ifade etti.







BİR KEZ DAHA KANITLANDI

Böylelikle PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.







Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını belirtti.





Katılımın iyice azaldığını, örgütün hareket serbestisini yitirdiğini ifade eden kaynaklar, terör örgütü PKK/KCK'nın Karabağ'da Ermenistan'ın yanında yer alarak Ermenistan'ın Irak'ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını, eleman eksikliğini kadın ve gençleri öne sürerek kapatmak gibi kirli bir planı uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.