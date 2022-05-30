Haberler Haber Videoları Son dakika: Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde işçi servisi devrildi: 5 yaralı

Son dakika: Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde işçi servisi devrildi: 5 yaralı

Son dakika: Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde işçi servisi devrildi: 5 yaralı
30.05.2022 11:56

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:46
DEAŞ'lı canlı bomba hakkında...
Haber 02:52
5 yaşındaki minik kaydıraktan...
Haber 00:27
Bülent Ecevit'in CHP sözleri...
Haber 01:23
Pençe Kilit operasyonundan acı...
Haber 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV...
Haber 00:40
Ralli yarışında araç...
Haber 05:22
Başkan Erdoğan ilk fidanı...
Haber 08:24
SOLOTÜRK’ten Fetih gösterisi
Haber 03:52
Başkan Erdoğan annelere...
Haber 03:11
Bağımsızlığa operasyon: Gezi
Haber 00:39
"Selahattin Demirtaş'ı...
Haber 01:31
Otomobili takla attıran...

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün su kanalına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Haber Videoları

Kaza, Dereağzı Mahallesi, Esentepe mevkisinde meydana geldi.

Yokuş aşağı giden ve fabrika işçilerini taşıyan Yılmaz A., idaresindeki 59 S 3050 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına devrildi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Emrah G., Ali T., Müjdat Y., Ender Ç., Kaan B., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA