Son dakika: TBMM'den ABD'nin hazırladığı "Orta Doğu barış planı"na karşı ortak Kudüs bildirisi: Yok sayıyoruz! |Video-Son Dakika Videoları 29.01.2020 17:06

Son dakika haberine göre TBMM'de grubu bulunan partiler, ABD tarafından hazırlanan sözde Orta Doğu barış planını kınayarak bir bildiri yayınladı. Bildiride söz konusu planla ilgili olarak "Yok sayıyor ve esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

TBMM'de grubu olan partiler ortak Kudüs bildirisi yayınlandı.



Bildiride "İsrail Filistin ihtilafına yönelik ABD yönetiminin yayınladığı sözde barış özünde istikrasızlık ve çatışma mahiyetindeki planı yok sayıyor ve esefle kınıyoruz "ifadeleri kullanıldı.