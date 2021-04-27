RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! TBMM'den ABD Başkanı Joe Biden'a "soykırım" açıklaması nedeniyle kınama

SON DAKİKA! TBMM'den ABD Başkanı Joe Biden'a
27.04.2021 17:16
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Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesi kullanmasını sert bir dille kınadı. Bildiri HDP dışındaki 4 parti tarafından kabul edildi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ABD Başkanı Joe Biden tarafından ifade edilen sözde soykırım nedeniyle bir karşı bildiri okundu. Bildiri, Meclis'te HDP dışında bulunan 4 parti tarafından kabul edildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:
"ABD Başkanı Joe Biden'in, 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclis'i olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz.

Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir Biden'i, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere, bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz.

ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir"

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