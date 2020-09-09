Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den A Haber'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınları ile mücadeleyi anlatan Pakdemirli 'imar için yakılıyor' iddialarına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun 'saman' siyasetine de yanıt veren Pakdemirli üreticiye de destek müjdeleri verdi.
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınları ile mücadeleyi anlatan Pakdemirli 'imar için yakılıyor' iddialarına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun 'saman' siyasetine de yanıt veren Pakdemirli üreticiye de destek müjdeleri verdi.