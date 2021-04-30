RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti!

SON DAKİKA: Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti!
30.04.2021 16:20
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Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte bazı noktalarda da trafik yoğunluğu oluştu. Yolların bu kadar yoğun olmasına şaşkın olduğunu belirten Mustafa Atasoy ise, "Bugün dışarı çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdım. Dışarı çıktığımda gördüm ki herkes dışarıda. Ben de şu an Avcılar'dan geliyorum. İnanılmaz bir trafik var" diye konuştu. İBB'nin skandalına sosyal medyadan da tepki yağdı.


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