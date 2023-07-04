Haberler Haber Videoları Son dakika: Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar! Özel Harekat polisleri hazırda bekledi

Son dakika: Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar! Özel Harekat polisleri hazırda bekledi

Son dakika: Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar! Özel Harekat polisleri hazırda bekledi
04.07.2023 09:49

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Son dakika haberleri... Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar yaşandı. Cumhuriyet Anıtı önünde bir şahıs bıçakla kendine zarar verince polis teyakkuza geçti. Özel Hareket polisinin de hazırda beklediği olayda ikna olan şahıs teslim oldu.

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Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde bir şahıs, bıçakla kendine zarar verince polis teyakkuza geçti.

Dakikalarda kendisine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu. Hareketli anlar kameralara yansırken, şahıs gözaltına alındı.

Beyoğlu Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir şahıs elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.

Etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.



KENDİNİ BIÇAKLA YARALAYAN ŞAHSI POLİS İKNA ETTİ
Kısa sürede gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlarken, özel harekat polisleri de hazırda bekledi. Dakikalarca kendini yaralayan şahıs, ekipleri çalışması sonucu ikna edildi.

Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, önce tedavi edilmek üzere hastaneye, taburcu edildikten sonra da emniyete götürüldü.

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