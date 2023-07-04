Son dakika: Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar! Özel Harekat polisleri hazırda bekledi

Son dakika haberleri... Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar yaşandı. Cumhuriyet Anıtı önünde bir şahıs bıçakla kendine zarar verince polis teyakkuza geçti. Özel Hareket polisinin de hazırda beklediği olayda ikna olan şahıs teslim oldu.